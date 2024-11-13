Театр им. Гоголя представит 20 премьер до конца сезона

13.11.2024
Театр им. Гоголя представит 20 премьерных постановок к концу нынешнего сезона.
Об этом рассказал художественный руководитель театра Антон Яковлев в интервью
«Россия-24».
По словам худрука, с декабря 2022 года на обеих сценах театра показали уже 13 постановок.
«Мы выпустили тринадцать премьер с декабря 2022 года, то есть меньше, чем за два года. Это восемь премьер на Малой сцене и пять премьер на Большой [сцене]. Сейчас еще готовится у нас две премьеры на Большой и одна премьера на Малой. Я надеюсь, что около 20 [премьер] к концу сезона вдруг у нас получится», — сказал Яковлев.
Художественный руководитель добавил, что период подготовки спектаклей был непростым, так как приходилось учитывать финансовый вопрос, а также вопрос того, как строить репертуар, «которого не было». Яковлев рассказал, что с момента его вступления в должность в театре все пришлось собирать с нуля.
«Сейчас, наверное, можно уже сказать, что репертуар есть. Конечно, он еще должен развиваться, наполняться спектаклями, но, по крайней мере, от одного спектакля на Малой сцене до тринадцати — это процесс непростой», — отметил худрук.
Фото: Pixabay.com