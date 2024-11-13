В Петербургской филармонии исполнят произведения Брукнера и его ученика Ротта

В Петербургской филармонии 16 ноября состоится концерт, на котором прозвучит музыка Антона Брукнера и его ученика Ханса Ротта, передает пресс-служба учреждения.



Выступление пройдет 16 ноября. В исполнении симфонического оркестра и хора Московского театра «Новая опера» под управлением маэстро Федора Леднева прозвучит программа, воссоздающая атмосферу позднеромантической Вены. На концерте прозвучит Сюита для оркестра и Первая симфония Ханса Ротта, кантата Helgoland для мужского хора и оркестра и Псалом № 150 для сопрано, смешанного хора и оркестра Антона Брукнера.



В филармонии отметили, что первая симфония Ротта дождалась премьеры спустя более ста лет с момента ее создания. Личность, судьба и музыка Ротта стали одним из главных музыковедческих открытий 1990-х годов.



Вместе с произведениями Ротта прозвучат сочинения его учителя Антона Брукнера, чье 200-летие со дня рождения в этом году отмечает весь мир.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии