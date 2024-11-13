В Курской области 15 ноября откроют театрально-концертный сезон

В Курской области 15 ноября стартует театрально-концертный сезон.



Учреждения культуры начнут работу с соблюдением всех мер безопасности, сообщает региональное правительство.



Власти сообщили, что заполняемость залов на мероприятиях не будет превышать 50%, а окна учреждений культуры защитили бронепленкой.



«На заседании оперативного штаба было принято решение открыть театрально-концертные сезоны в Курской области с 15 ноября. Возобновление работы учреждений культуры пройдет с соблюдением всех мер безопасности и ограничений. Для этого окна зданий защищены бронепленкой, а заполняемость залов на мероприятиях не превысит 50% зрителей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в учреждениях культуры региона будет дежурить военизированная охрана, работать система своевременного оповещения об опасности. МЧС России по региону в свою очередь проверит готовность учреждений культуры принимать зрителей и обеспечить их безопасность, отметили в регионе.



В администрации сообщили. что учреждения культуры уже начали формировать новогодние программы для детей.



«На спектакли и концерты, которые были перенесены с сентября, октября, ноября на новые даты, билеты и абонементы остаются действительны», — сообщили в региональном правительстве.









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