В Якутии прошла премьера первого межрегионального фильма об СВО «Алдан»

В Якутии прошла премьера фильма «Алдан» — совместного проекта Якутии и Запорожской области, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).



Презентация фильма прошла в рамках форума «Цифровой алмаз», посвященного популяризации передовых российских продуктов и решений в сфере IT и обсуждению перспектив развития индустрии медиа и цифрового контента.



Режиссером фильма выступил Дмитрий Кольцов, ранее снявший фильм о Великой Отечественной войне «Рядовой Чээрин».



Отмечается, что «Алдан» стал первым художественным межрегиональным проектом с участием кинематографистов новых регионов. Фильм посвящен специальной военной операции.



В актерский состав фильма вошли в том числе известные российские артисты Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, ранее американский, а ныне российский спортсмен и общественный деятель Джефф Монсон.



Центральный герой фильма — якутский доброволец Спиридон Дьяконов. Прототипом героя стал военный врач из Якутии Николай Потапов, удостоенный ордена Мужества. Награду врач получил за проявленный героизм и смелость во время штурма Павловки в ДНР.



«Фильм получился очень многогранным, произвел на меня сильное впечатление. Это один из самых масштабных якутских фильмов. Большая часть съемок проходила у нас в республике, были активно использованы ресурсы креативного кластера: студии виртуального кинопродакшена XR, студий хромакей, сведения и мастеринга звука и звукозаписи», — отметил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.



Ожидается, что фильм выйдет в прокат в феврале 2025 года.









Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)