В музее-заповеднике «Павловск» отреставрировали скульптуру из серии «поляковских бюстов»

В музее-заповеднике «Павловск» завершена реставрация мраморного бюста дамы из серии «поляковских бюстов», передает пресс-служба учреждения.



Автором скульптуры является Марк Антокольский, который создал ее по заказу Самуила Полякова — известного железнодорожного магната дореволюционной России. В 1870 году Поляков заказал Антокольскому бюсты ближайших родственников. Художник выполнил бюсты в мраморе, а позднее серия была отлита в бронзе.



«Поляковские бюсты» были размещены на даче Полякова в Павловске. После революции дача была приспособлена под школу, а в 1934 году строение сгорело. На месте пепелища были обнаружены мраморные бюсты, их передали в Павловский дворец-музей.



Реставрационные работы начались только в наше время. По словам художника-реставратора музея Константина Стулова, в ходе предварительного изучения мрамора специалисты обратились в Третьяковскую галерею, где находится аналогичный бронзовый бюст, чтобы снять силиконовые формы. Реставраторы сумели получить точные данные об утраченных фрагментах бюста, что позволило выполнить работы с максимальной достоверностью.









Фото: кадр видео