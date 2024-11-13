Объем кассовых сборов якутского кино в 2024 году превысил 150 млн рублей

Объем кассовых сборов якутского кино в 2024 году составил более 150 млн рублей.



Об этом в рамках III федерального форума «Цифровой алмаз» в Якутске рассказал генеральный директор компании «Экстра синема» Петр Чиряев.



«Если в 2016 году в Якутии было 23 кинозала и якутское кино могло заработать за год не более 20 млн рублей в целом, то с увеличением количества залов в прошлом году мы пробили отметку 100 млн рублей. В этом году идем к 200 млн рублей. 150 млн рублей уже перешагнули», — приводит слова Чиряева ProfiCinema.



Отмечается, что самым кассовым в 2024 году стал фильм «Карина», основанный на реальных событиях. Лента рассказывает историю якутской девочки, которая потерялась в тайге и была найдена живой спустя почти две недели поисков. Только на территории Якутии фильм заработал более 50 млн рублей. В этом году также вышли якутские ленты «Там, где танцуют стерхи», «Триумф» Михаила Лукачевского. Сборы фильмов составили 26,2 и 30 млн рублей соответственно.



В 2023 году лидерами проката среди якутского кино стали «Айта», «Лоокут и Ньургусун», «Возмездие».









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