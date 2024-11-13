В Петербурге прошел юбилейный симпозиум «Бражниковские чтения»

В Санкт-Петербурге прошел юбилейный Международный научно-творческий симпозиум «Бражниковские чтения», передает пресс-служба Министерства культуры России.



В этом году симпозиум был посвящен 50-летнему юбилею мероприятия «Семь веков древнерусской певческой традиции».



В рамках научных сессий прозвучало более 60 докладов, прошли лекции. В Древлехранилище имени В.И. Малышева Института русской литературы состоялась выставка «Неутомимый труженик во славу древнерусской культуры».



На открытой встрече «Феномен звука» композитор Владимир Мартынов рассказал о феномене звука в сакральном пространстве храма. В Мальтийской капелле Воронцовского дворца состоялись концерты «Небесный Иерусалим» и «Хор и орган», на которых прозвучали песнопения византийской, сербской, древнерусской традиций, а также духовная музыка Чеснокова, Калинникова, Ляпунова, Кастальского, Извекова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России