В Пензенской области пройдут мероприятия программы «Культура для школьников»

В Пензенской области в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет серия творческих мастер-классов, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Мероприятия пройдут в преддверии 80-летнего юбилея атомной промышленности при содействии программы «Территория культуры Росатома».



В ведомстве отметили, что цель проекта «Культура для школьников» — пробудить интерес к культуре у как можно большего количества детей, педагогов и родителей, раскрыть их созидательный, творческий и интеллектуальный потенциал.



«Наш вклад в детей — это лучшие инвестиции в будущее страны. Научить ребенка гордиться своей страной, зародить в нем интерес к познанию культуры и истории России, помочь найти свое призвание — ключ к формированию гармонично развитой личности», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.



Программа включает серию из 10 мастер-классов по нескольким направлениям: музыка, изобразительное искусство, кино, народное творчество, литература, архитектура, театр.



«Каждый мастер-класс действительно уникален. Опытные мастера помогут детям понять главное: каждая профессия — особенная, но она не существует сама по себе — всегда будут пересечения с другими областями, науками, и это как раз самое интересное и увлекательное открытие, которое их ждет в рамках проекта», — рассказала руководитель программы «Территория культуры Росатома» Оксана Конышева.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России