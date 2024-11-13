В Зарайске пройдет фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»

В подмосковном Зарайске 23 ноября стартует фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0».



Мероприятие объединит несколько направлений, основными из которых станут культура и образование, сообщили организаторы.



Отмечается, что ключевой локацией фестиваля станет арт-пространство с выставочными залами, интерактивными инсталляциями, образовательными зонами.



«Проект в Зарайске — значимый этап изменения самого города, так как, вдохновившись нашими двумя ключевыми объектами, любой предприниматель может приехать и построить свой культурный центр, арт-пространство, открыть собственное дело и понять, что всё возможно. Потому что сегодня не важно, в каком городе ты находишься, главное — твоё желание создавать то, что хочешь, находя единомышленников, используя культурные коды, работая с искусством. Уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как город расцветет по-настоящему и в нем появится много молодых визионеров из разных областей, которые захотят там создавать свои проекты», — рассказала куратор фестиваля «Перезагрузка. 2.0» Марина Глухова.



Фестиваль будет проходить по 12 января 2025 года.





Фото предоставлено организатором