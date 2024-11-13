Начались съемки экранизации рассказа Лескова «Левша»

Стартовали съемки приключенческого фильма «Левша».



Экранизацией рассказа Николая Лескова занимается компания Legio Felix при поддержке Фонда кино.



События фильма происходят в 1885 году. Во дворце императора Александра III обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. В столице тем временем орудует британский шпион. Офицер тайной полиции отправляется к мастеру Тульского оружейного завода Левше, чтобы, используя его изобретения, ликвидировать опасного шпиона и спасти Империю от угроз.



Режиссером картины выступит Владимир Беседин. Авторами сценария выступили Илья Куликов и Валерия Подорожнова.



В фильме роли сыграют Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонелла Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Андрей Пынзару, Александр Чевычелов.









Фото: Pixabay.com