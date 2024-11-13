Начались съемки экранизации рассказа Лескова «Левша»

13.11.2024

Начались съемки экранизации рассказа Лескова «Левша»
Стартовали съемки приключенческого фильма «Левша».

Экранизацией рассказа Николая Лескова занимается компания Legio Felix при поддержке Фонда кино.

События фильма происходят в 1885 году. Во дворце императора Александра III обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. В столице тем временем орудует британский шпион. Офицер тайной полиции отправляется к мастеру Тульского оружейного завода Левше, чтобы, используя его изобретения, ликвидировать опасного шпиона и спасти Империю от угроз.

Режиссером картины выступит Владимир Беседин. Авторами сценария выступили Илья Куликов и Валерия Подорожнова.

В фильме роли сыграют Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонелла Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Андрей Пынзару, Александр Чевычелов.


Фото: Pixabay.com