13.11.2024
На Кубе стартовали Дни духовной культуры России.
Открыл Дни концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой. Выступление прошло в театральном зале Музея изящных искусств в Гаване, передает
ТАСС.
Сообщается, что сюрпризом стало участие в концерте ансамбля МЧС России. Во вторник делегация спасателей прибыла на Кубу для оказания помощи республике, пострадавшей от ураганов и землетрясения.
Приветствие к гостям мероприятия направила министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что в этом году подготовлена обширная программа Дней духовной культуры России на Кубе, включающая концерты, мастер-классы, фотовыставки.
Этот проект позволит кубинскому зрителю ближе познакомиться с российской культурой и будет содействовать укреплению взаимопонимания между РФ и Кубой, подчеркнула Любимова и пожелала участникам программы «ярких впечатлений, интересных встреч, гостям — незабываемых эмоций от увлекательной программы».
Фото: Pixabay.com