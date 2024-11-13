На Кубе стартовали Дни духовной культуры России

13.11.2024

На Кубе стартовали Дни духовной культуры России
На Кубе стартовали Дни духовной культуры России.

Открыл Дни концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой. Выступление прошло в театральном зале Музея изящных искусств в Гаване, передает ТАСС.

Сообщается, что сюрпризом стало участие в концерте ансамбля МЧС России. Во вторник делегация спасателей прибыла на Кубу для оказания помощи республике, пострадавшей от ураганов и землетрясения.

Приветствие к гостям мероприятия направила министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что в этом году подготовлена обширная программа Дней духовной культуры России на Кубе, включающая концерты, мастер-классы, фотовыставки.

Этот проект позволит кубинскому зрителю ближе познакомиться с российской культурой и будет содействовать укреплению взаимопонимания между РФ и Кубой, подчеркнула Любимова и пожелала участникам программы «ярких впечатлений, интересных встреч, гостям — незабываемых эмоций от увлекательной программы».


Фото: Pixabay.com