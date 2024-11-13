Сериал по роману «Война и мир» планируется завершить к 2027 году

13.11.2024
Сериал по роману Льва Толстого «Война и мир» находится на этапе разработки.
Зрители смогут увидеть картину к концу 2027 года. Об этом рассказал кинорежиссер Сергей Урсуляк, передает
ТАСС.
«Мы сейчас в самом начальном периоде. Это предложение канала „Россия“. <...> Говорить особенно не о чем, но принципиальное решение каналом принято. Надеюсь, что все состоится. — Думаю, что это конец 2027 года», — приводит агентство слова кинематографиста.
По словам Урсуляка, актерский состав на картину пока не утверждался.
«Если бы я знал. Собственно, это самое интересное. Еще не знаю, какие-то очень хорошие артисты, я думаю», — сказал режиссер.
Урсуляк добавил, что идея экранизации принадлежит не ему, а телеканалу «Россия», где считают, что нужно возобновить интерес к этой книге, роману, и ко Льву Толстому.
«...Канал „Россия“ считает, что пришло время повторной постановки этого романа, потому что, в силу разных обстоятельств, лучшая экранизация Бондарчука, так сказать, для молодого зрителя и даже зрителя среднего возраста потеряла актуальность в каком-то смысле, при том что это выдающееся произведение», — сказал Сергей Урсуляк.
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