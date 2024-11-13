В Москве экстренно госпитализирован актер сериала «Молодежка» Максим Литовченко

Артист в настоящее время проходит обследование.
Лента вышла в прокат в России 24 октября.
Роман Харви, состоящий из всего 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей, отмет...
Министр культуры России рассказала о программах, которые планируется развивать в странах СНГ.
Режиссерами выступили Стив Мажори и Андреа Себастьян.
Артист в настоящее время проходит обследование.
Лента вышла в прокат в России 24 октября.
Роман Харви, состоящий из всего 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей, отмет...
Министр культуры России рассказала о программах, которые планируется развивать в странах СНГ.
Режиссерами выступили Стив Мажори и Андреа Себастьян.
Экспозиция посвящена собору Святого Петра.
Мастер лондонского авангарда скончался в 93 года.
В список вошли свыше 80 кандидатов.
Министры культуры России и Азербайджана обсудили взаимодействие между странами.
Больше всего в прокате заработала лента «Карина».
Проект приурочен к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Композитора наградили в честь 95-летнего юбилея.
В городе также открылась выставка «Священной памяти Двенадцатого года».
Финал Международного телевизионного конкурса детской авторской песни состоится 16 ноября в Казани.
Экспозиция «Непрошедшее время» развернется в Большом зале Московской консерватории.
Победителей премии зрительских симпатий выбирает зритель, а утверждает — редколлегия журнала «Театра...
Режиссером выступает Елена Николаева.
Церемония награждения состоялась в Российской национальной библиотеке.
На подготовку документации и согласование проекта ушло три года.
Самым дорогим лотом торгов станет работа Владимира Боровиковского «Святая Екатерина».
13.11.2024