В Москве экстренно госпитализирован актер сериала «Молодежка» Максим Литовченко

Актер сериала «Молодежка» Максим Литовченко экстренно госпитализирован в Москве, передает Telegram-канал 112.



Сыгравший в сериале роль хоккеиста Горового попал в больницу с высокой температурой и кашлем. Сообщается, что артист в настоящее время проходит обследование. Подробности состояния актера неизвестны.



Максим Литовченко начал актерскую карьеру в начале 2000-х годов. Артист играл на сцене театра «Мастерская Петра Фоменко». Литовченко сыграл более 90 ролей в кино. В числе известных фильмов, где снимался артист, «Раневская», «Брестская крепость», «Домашний арест» и другие.









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