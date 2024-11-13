Сборы «Огниво» в российском прокате превысили 1 млрд рублей

Российский фильм «Огниво» режиссера Александра Войтинского собрал в прокате более 1 млрд рублей.



Лента вышла в прокат в России 24 октября.



Общие сборы картины, согласно сведениям Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составили 1000 091 506 рублей.



Центральный персонаж картины — солдат, который находит случайно волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злодей Лиходей.



В фильме главные роли сыграли Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.









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