Сборы «Огниво» в российском прокате превысили 1 млрд рублей

13.11.2024

Сборы «Огниво» в российском прокате превысили 1 млрд рублей
Российский фильм «Огниво» режиссера Александра Войтинского собрал в прокате более 1 млрд рублей.

Лента вышла в прокат в России 24 октября.

Общие сборы картины, согласно сведениям Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составили 1000 091 506 рублей.

Центральный персонаж картины — солдат, который находит случайно волшебное огниво и освобождает запертую в нем девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злодей Лиходей.

В фильме главные роли сыграли Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.


Фото: Pixabay.com