Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите»

13.11.2024

Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите»
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите», сообщил председатель жюри писатель и скульптор Эдмунд де Ваал на церемонии.

«Я рад объявить, что лауреатом Букеровской премии за 2024 год стала Саманта Харви за роман „На орбите“», — сказал де Ваал.

Глава жюри отметил, что роман Харви, состоящий из всего 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. Читателю предлагается увидеть Землю и ее проблемы глазами шестерых космонавтов на борту Международной космической станции.

Действие книги происходит в течение суток. Космонавты с орбиты наблюдают за восходами, закатами, любуются ледниками, вершинами гор и океанов.


Фото: Pixabay.com