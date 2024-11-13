Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман «На орбите», сообщил председатель жюри писатель и скульптор Эдмунд де Ваал на церемонии.



«Я рад объявить, что лауреатом Букеровской премии за 2024 год стала Саманта Харви за роман „На орбите“», — сказал де Ваал.



Глава жюри отметил, что роман Харви, состоящий из всего 136 страниц, привлек внимание уникальностью темы и ее подачей. Читателю предлагается увидеть Землю и ее проблемы глазами шестерых космонавтов на борту Международной космической станции.



Действие книги происходит в течение суток. Космонавты с орбиты наблюдают за восходами, закатами, любуются ледниками, вершинами гор и океанов.









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