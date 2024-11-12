Ольга Любимова пообщалась с соотечественниками в Русском доме в Баку

В ходе рабочего визита в Баку министр культуры России Ольга Любимова посетила Русский дом и ответила на вопросы соотечественников. Фотоотчет она представила в Telegram-канале.





Министр рассказала о программах, которые ведомство планирует развивать для поддержки русской культуры и языка в странах СНГ, в частности в Азербайджане. В этом году здесь пройдут мастер-классы по русскому языку для школьных учителей и концертная программа «Высоким слогом русского романса...». Участники встречи поговорили о значимости цифровых платформ, которые способствуют развитию культурного наследия России, многие присутствующие говорили о том, что в условиях современной «отмены культуры» культурное взаимодействие между странами приобретает особую ценность.





«Еще одной важной темой, озвученной на встрече, стала поддержка молодых художников, музыкантов и писателей, проживающих за пределами России. У талантливой азербайджанской молодежи есть возможность принять участие в различных мероприятиях, которые реализуются нашими ведущими вузами культуры», — написала министр.





По словам Ольги Любимовой, в Азербайджане очень востребованы выступления российских коллективов. В июне здесь с большим успехом прошли Дни культуры России. Сейчас готовится план мероприятий на будущий год. Флагманские учреждения культуры ведут прямые переговоры о взаимных гастролях.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой