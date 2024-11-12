В Ватикане открылась интерактивная выставка с использованием технологий ИИ

В Ватикане представили уникальный проект, разработанный Фабрикой Святого Петра совместно с Microsoft. Экспозиция, названная «Собор Святого Петра — в призме ИИ», включает в себя обработку 400 тысяч фотографий и анализ всех доступных исторических и археологических данных.





Выставка разместилась на крыше главного католического собора, у двух второстепенных куполов, которые расположены над отдельными капеллами. Она предлагает посетителям эффект полного погружения благодаря световым инсталляциям и проекциям. Открытие выставки планируется к концу года, и для посещения потребуется специальный заказ билетов. Ожидается, что данное событие привлечет множество паломников, особенно в связи с Юбилейным годом христианства, который Римско-католическая церковь отметит в 2025 году.





Разработчики подчеркивают, что интерактивная экспозиция является «совершенно свободной» и доступна для демонстрации не только в любой точке мира, но и на специальной онлайн-платформе. Это позволит каждому желающему ознакомиться с почти двухтысячелетней историей главного собора католичества.





На интерактивных панелях представлены все этапы трансформации собора. С помощью компьютерной симуляции зрители могут увидеть облик древней могилы Петра и первой базилики как снаружи, так и изнутри. Специальные видеоролики позволяют «пройти сквозь века», попадая внутрь современного собора, где детально проецируются элементы его декора и мозаики.





В Ватикане отметили, что выставка открывает не только историю собора и его значение как сердца христианства, но и возможность ближе познакомиться с шедеврами искусства, которые хранятся внутри него.









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