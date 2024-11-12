Умер британский художник Франк Ауэрбах

Британский художник немецкого происхождения Франк Ауэрбах скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на галерею Frankie Rossi Art Projects.





По информации галереи, художник, представлявший лондонский авангард, ушел из жизни в понедельник утром в своем доме в Лондоне.





Франк Ауэрбах родился в 1931 году в Германии и в 1939 году вместе с родителями переехал в Великобританию. Позже он обучался в Королевском колледже искусств. Ауэрбах известен своими портретами и городскими пейзажами, выполненными с использованием характерной техники, основанной на толстых мазках.









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