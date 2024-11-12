Ольга Любимова встретилась с азербайджанским коллегой в Баку

Министр культуры России Ольги Любимова в ходе рабочего визита в Баку встретилась с азербайджанским коллегой Адилем Каримли. Подробностями она поделилась в Telegram-канале.





Стороны обсудили культурное взаимодействие между нашими странами, которое успешно развивается. Дни культуры России, прошедшие в июне в Баку, публика встретила с теплотой, отметила министр. В следующем году ведомство ждет ответных мероприятий в России.





«Одной из тем встречи стало сотрудничество в сфере творческого образования. Сегодня в России обучается более 30 студентов из Азербайджана. Уверена, что молодых и талантливых ребят гораздо больше, и нам необходимо приложить усилия, чтобы оказать всемерное содействие воспитанию нового поколения молодых режиссеров и артистов, художников и музыкантов», — написала Ольга Любимова.





Также стороны отметили большой потенциал сотрудничества в сфере кино. Российских кинематографистов традиционно привлекают природные локации Азербайджана и уникальные объекты культурного наследия.





Министр пригласила азербайджанскую сторону в будущем году принять участие в наших флагманских проектах: Международном Детском культурном форуме и Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, — а также присоединиться к созданию Большого сводного молодежного хора государств — участников СНГ, выступление которого будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой