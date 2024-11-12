Кассовые сборы снятых в Якутии фильмов превысили 150 миллионов рублей

В 2024 году кассовые сборы от проката фильмов местного производства в Якутии достигли более 150 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании «Экстра синема» Петр Чиряев на III федеральном форуме «Цифровой алмаз», который проходит в Якутске.





Чиряев отметил, что в 2016 году в республике функционировало всего 23 кинозала, и годовые доходы якутского кино не превышали 20 миллионов рублей. С увеличением числа залов в прошлом году сборы превысили 100 миллионов рублей. В текущем году планируется достичь отметки в 200 миллионов рублей, и уже преодолена отметка в 150 миллионов.





По прогнозам Чиряева, кассовые сборы в 2024 году могут составить около 250 миллионов рублей. Однако не все фильмы успеют выйти в прокат до конца года.





Самым кассовым фильмом стала «Карина», основанная на реальных событиях. Это история о якутской девочке, пропавшей в тайге, которую удалось найти живой спустя почти две недели поисков. «Карина» собрала почти 50 миллионов рублей только на территории Якутии, и этот рекорд может быть побит любым другим якутским фильмом, который вызовет интерес у зрителей. Фильм, режиссированный Марианной Сиэгэн, вышел в прокат в Якутии 11 апреля 2024 года, а с 25 апреля его показы начались в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и других городах России.









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