Выставка «Наш! Путь на пользу!» откроет уникальный образ Крыма в искусстве

Российская галерея искусств совместно с музеем-заповедником «Коломенское» запускает масштабную выставку под названием «Наш! Путь на пользу». Это событие приурочено к десятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры Москвы.





Экспозиция, расположенная в выставочном зале «Атриум», включает работы известных художников, вдохновленных красотой Крыма. В числе авторов представлены Архип Куинджи, Иван Айвазовский, Лев Лагорио, Максимилиан Волошин, Исаак Левитан, Аполлинарий Васнецов, Валентин Серов, Василий Поленов, Илья Репин и Александр Дейнека. Выставка объединяет более 400 уникальных экспонатов из фондов 66 российских музеев, архивов и библиотек. Она создает образ Крыма как значимого историко-культурного явления, оказавшего влияние на развитие Российского государства.





В экспозиции представлена ретроспектива истории полуострова — от его включения в состав Российской империи в 1783 году и основания Севастополя до современности и мечты о будущем. Разделы выставки освещают различные аспекты восприятия Крыма, включая научные исследования, развитие его потенциала, создание садов и дворцов, а также его героическое прошлое. Особое внимание уделено роли полуострова в литературе и кинематографе, а также попыткам великих художников запечатлеть великолепие крымской природы.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Коломенское»