Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил композитору Александре Пахмутовой орден Дружбы народов. Об этом сообщила пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.





В диппредставительстве отметили, что народная артистка СССР получила эту награду в честь своего 95-летия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее наградил Пахмутову за ее значительный вклад в развитие музыкального искусства, за усилия по укреплению мира, белорусско-российских отношений и культурных связей. Ее творческая деятельность содействует сближению и обогащению национальных культур.





Кроме того, посол передал композитору приглашение от президента Беларуси посетить страну. Александра Пахмутова может выбрать время для визита, чтобы стать участником фестиваля «Славянский базар» или приехать в другой удобный момент.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал