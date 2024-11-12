В Тюмени стартовали Дни Эрмитажа

В Тюмени открыли Дни Эрмитажа и выставку «Священной памяти Двенадцатого года», подготовленную специалистами Государственного Эрмитажа. Мероприятие привлекло внимание местных жителей и гостей города, передает корреспондент ТАСС.





Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова подчеркнула значимость этого события для города и отметила, что, хоть проект и выглядит скромным, его глубокое содержание не может не впечатлять. Она также выразила благодарность коллегам за долгую подготовку к выставке и отметила, что Тюмень впервые принимает Эрмитаж, что открывает новые горизонты для совместных проектов.





На выставке представлены скульптурные бюсты императоров Александра I и Николая I из коллекции Государственного Эрмитажа. Также выставлены графические работы, на которых изображены Нарвские триумфальные ворота, не сохранившиеся до наших дней. В числе экспонатов — шесть медальонов, созданные скульптором Федором Толстым в период с 1818 по 1837 год и отражающие ключевые события Отечественной войны 1812 года. Экспозиция включает материалы о возведении Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 1834 году, среди которых графика, медали и уменьшенная копия колонны, выполненная из гранита и бронзы.





Выставка будет доступна для посещения до 12 февраля 2025 года.









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