В Москве откроется выставка в память о дирижере Юрии Темирканове

15 ноября в Большом зале Московской консерватории начнет работу масштабная выставка, посвященная выдающемуся дирижеру Юрию Темирканову. Это событие приурочено к гастролям старейшего симфонического оркестра России — Заслуженного коллектива. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.





Организаторы выставки — Санкт-Петербургская филармония и Московская консерватория заключили соглашение о сотрудничестве в июне этого года. В создании экспозиции также участвуют Российский национальный музей музыки, Фонд культурных и гуманитарных программ имени Мстислава Ростроповича и Мариинский театр.





В пресс-службе отметили, что одним из ключевых мотивов выставки станет «перекличка» между двумя столицами. Посетители смогут увидеть афиши выступлений Юрия Темирканова с московскими музыкантами и профессорами Московской консерватории, а также его взаимодействие со студентами. Большой зал Московской консерватории всегда оставался одной из любимых площадок дирижера за пределами Петербурга. Здесь он ежегодно выступал с Заслуженным коллективом России 27 марта, в день рождения Мстислава Ростроповича, с которым его связывала многолетняя дружба. Выставка продлится до 30 ноября и будет открыта для слушателей концертов в этом зале.





Заслуженный коллектив России выступит в Большом зале 15 и 16 ноября в рамках XIV Международного фестиваля Мстислава Ростроповича под управлением главного дирижера Петербургской филармонии Николая Алексеева и итальянского дирижера Франческо Оммассини.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой