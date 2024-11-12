Премия «Звезда театрала» объявила «Легенд сцены»

Премия зрительских симпатий «Звезда театрала» огласила имена лауреатов в одной из самых престижных категорий — «Легенда сцены». В этом году победителей определила редколлегия журнала «Театрал» совместно с Общественным советом премии, без участия зрительского голосования. Церемония награждения состоится 16 декабря в Театре имени Вахтангова.





Среди награжденных оказались три выдающиеся фигуры театрального мира. Актриса Вера Алентова, которая начала свою карьеру в Театре имени Пушкина в 1965 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Ее дебютом на сцене стал спектакль «Шоколадный солдатик», где она сыграла роль Райны. За свою карьеру актриса приняла участие более чем в 25 спектаклях. Сегодня Вера Алентова радует зрителей разнообразием своих ролей: она воплощает образы основательницы «империи красоты» Хелены Рубинштейн, милой старушки Генриетты Карловны и властной госпожи Аргант. Наиболее известной работой актрисы остается фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». С 2009 года она также руководит актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.





Легендарный танцовщик и хореограф Владимир Васильев, которого называют «Богом танца», оставил значимый след в истории балета. Он работал с такими мастерами, как Григорович и Бежар, и стал ведущим солистом Большого театра в 1958 году. Васильев поставил 14 оригинальных балетов, включая классические «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта». Он также возглавлял балетмейстерский факультет ГИТИСа и занимал пост художественного руководителя Большого театра с 1995 по 2000 год.





Актер Михаил Филиппов провел 50 лет в Театре имени Маяковского, куда пришел после окончания ГИТИСа в 1973 году. Его карьера началась под руководством режиссера Андрея Гончарова, с которым он работал над множеством спектаклей. Филиппов запомнился зрителям благодаря ролям императора Наполеона и старшего из братьев Карамазовых. Он также сыграл в знаковом спектакле Петра Фоменко «Плоды просвещения». С 2023 года актер продолжает свою карьеру в Маленьком театре, где исполняет роли Собакевича в «Мертвых душах» и Сальери в «Маленьких трагедиях». Дебют в кино состоялся у него в 1976 году в пятисерийном фильме «Красное и черное».





Награды в номинации «Легенда сцены» подчеркивают выдающиеся достижения этих артистов и их значимость для театрального искусства.









Фото: Предоставлено PR-службой Театрал Медиа Групп