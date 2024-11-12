Названы победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2024»

В Российской национальной библиотеке прошло награждение победителей в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула важность библиотек в формировании информационной и культурной повестки страны. Она отметила, что библиотеки играют многоаспектную роль, направленную на развитие положительных тенденций в библиотечном деле и решение приоритетных задач для настоящего и будущего.





В этом году в конкурсе приняли участие 360 человек из 73 регионов России. В финал вышли 22 представителя библиотек и 20 студентов.





Победителем в основной номинации стала Алена Сапьян, директор Новопсковской централизованной библиотечной системы Луганской Народной Республики. В дополнительной номинации «Лучший молодой библиотекарь года» победила Анастасия Дубинская, библиотекарь 1-й категории Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.





Полный список победителей можно увидеть на сайте Минкультуры.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал