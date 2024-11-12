В Петербурге завершается реставрация входных групп в доме Бака

Самым дорогим лотом торгов станет работа Владимира Боровиковского «Святая Екатерина».
Президент пожелал кинематографисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.
Об этом рассказала продюсер китайской кинокомпании CMC Pictures Джин Ху.
Выставочный проект приурочен к 110-летию со дня рождения легендарного танкового аса Дмитрия Лавринен...
Смотр пройдет в столице с 20 по 24 ноября.
Самым дорогим лотом торгов станет работа Владимира Боровиковского «Святая Екатерина».
Президент пожелал кинематографисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.
Об этом рассказала продюсер китайской кинокомпании CMC Pictures Джин Ху.
Выставочный проект приурочен к 110-летию со дня рождения легендарного танкового аса Дмитрия Лавринен...
Смотр пройдет в столице с 20 по 24 ноября.
По словам кинематографиста, работа займет примерно год.
Артист умер в Барнауле на 83-м году жизни.
Выступления прошли с 3 по 11 ноября в Иванове, Переславле-Залесском, Коврове, Владимире, Рыбинске и ...
Смотр пройдет с 17 по 22 ноября, в его программу вошли 104 фильма из 40 стран.
Смотр проходил с 7 по 11 ноября в Ханое.
Фестиваль проходит с 11 по 17 ноября.
Артист был госпитализирован в Москве 10 ноября.
Здание в неоготическом стиле было построено в 1907-1908 годах.
Показы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион».
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Также откроется выставка памяти маэстро Юрия Темирканова.
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По мнению кинематографиста, пользоваться этой частью русского языка нужно очень аккуратно.
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12.11.2024