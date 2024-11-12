В Петербурге завершается реставрация входных групп в доме Бака

12.11.2024

В Петербурге завершается реставрация входных групп в доме Бака
В Санкт-Петербурге подходит к концу реставрация парадных входных групп в доме Бака, сообщает фонд сохранения наследия «Внимание».

Отмечается, что на подготовку документации и согласование проекта ушло три года. Во время реставрации были воссозданы утраченные двери дома, лепнина, тамбурные панели, восстановлено отопление в нишах входной группы, утраченный метлахский ковер.

Дом Бака в Петербурге является памятником архитектуры 1905 года постройки. В доме жили, работали и гостили Лев Бакст, Валентин Серов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович и другие знаменитости.


Фото: Pixabay.com