В Петербурге завершается реставрация входных групп в доме Бака

В Санкт-Петербурге подходит к концу реставрация парадных входных групп в доме Бака, сообщает фонд сохранения наследия «Внимание».



Отмечается, что на подготовку документации и согласование проекта ушло три года. Во время реставрации были воссозданы утраченные двери дома, лепнина, тамбурные панели, восстановлено отопление в нишах входной группы, утраченный метлахский ковер.



Дом Бака в Петербурге является памятником архитектуры 1905 года постройки. В доме жили, работали и гостили Лев Бакст, Валентин Серов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович и другие знаменитости.









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