Работы Боровиковского, Айвазовского и Врубеля выставят на торги в Москве

В Москве на торги аукционного дома Artinvestment выставят работы Михаила Врубеля, Ивана Айвазовского и Анри Руссо, сообщают организаторы.



Отмечается, что самым дорогим лотом торгов станет работа Владимира Боровиковского «Святая Екатерина». Ее стоимость оценивается в 1 млн евро.



Торги продлятся с 11 по 15 ноября. На аукционе представят порядка 40 произведений.



В число топ-лотов аукциона войдут работы «Парусник в штормовом море» Айвазовского, «Мост» Руссо, скульптура «Лель» авторства Врубеля.



Последняя появится на торгах впервые с 2019 года. Скульптура была создана в период с 1897 по 1900 год, ее стоимость составляет 300 тысяч долларов.



Организаторы отметили, что появление на рынке работы Боровиковского, особенно такой масштабной, как портрет «Святая Екатерина», является большой редкостью, так как почти все работы художника находятся в музеях.









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