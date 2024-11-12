Путин поздравил с 70-летием режиссера Юрия Кару

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем кинорежиссера Юрия Кару.



«Многогранный талант, мастерство, смелость настоящего художника помогли Вам в полной мере реализовать свой профессиональный, творческий потенциал — стать успешным, востребованным режиссером, сценаристом и продюсером, внести созидательный вклад в развитие отечественного кинематографа», — говорится в сообщении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.



Президент пожелал кинематографисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.



Юрий Кара — советский и российский режиссер, сценарист, актер, кинопродюсер, заслуженный деятель искусств России. Кара снял фильмы «Завтра была война», «Королёв», «Звезда эпохи», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и другие картины.









Фото: пресс-служба Кремля