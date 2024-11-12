В Китае институты кино включают в программу советские учебные материалы

12.11.2024
Студенты институтов кинематографии в Китае учатся создавать кино на основе советских учебных материалов.
Об этом рассказала китайский кинопродюсер компании CMC Pictures Джин Ху, передает
ТАСС.
По словам продюсера, на китайский кинематограф также оказали сильное влияние фильмы советского кинорежиссера Андрея Тарковского.
«Нельзя не отметить, что институты кинематографа в Китае построены на советских учебных материалах», — приводит агентство слова Джин Ху после премьеры фильма «Декодер. Игра гения», прошедшей в кинотеатре «Художественный» 11 ноября.
По словам продюсера, на китайский кинематограф большое влияние оказал советский кинематограф. Фильм Тарковского, отметила Джин Ху, до сих пор сохраняют актуальность.
Фото: Pixabay.com