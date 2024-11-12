Музей Жукова в Калуге представит выставку «Танковый ас»

Калужский филиал Музея Победы — «Музей Г.К. Жукова» — представит выставку «Танковый ас», передает пресс-служба учреждения.



Выставочный проект приурочен к 110-летию со дня рождения легендарного танкового аса Дмитрия Лавриненко.



«Дмитрий Лавриненко за два с половиной месяца боев принял участие в 28 схватках с противником, в том числе в оборонительных боях под Москвой, и уничтожил 52 вражеских танка, став непревзойденным советским танковым асом. Но звание Героя Советского Союза ему присвоили только 5 мая 1990 года. Посмертно», — рассказали в Музее Победы.



В экспозиции представлены личные вещи Лавриненко, его документы и награды. Экспонаты для выставки предоставлены музеем Боевой славы школы села Высокиничи в рамках проекта «Школьный музей».









Фото: пресс-служба Музея Победы