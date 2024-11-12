Москва впервые примет независимый фестиваль кукол «Кукольный остров»

В Москве впервые пройдет Независимый фестиваль кукол «Кукольный остров».



Смотр пройдет в столице с 20 по 24 ноября, сообщили организаторы. Отмечается, что «Кукольный остров» — единственный фестиваль театров кукол, где артисты представляют сольные номера — жанры могут быть любыми.



Участниками фестиваля в этом году станут артисты из Москвы, Московской области,, Ивановской, Ростовской, Тамбовской областей, а также Греции. Всего на фестиваль приедут 15 коллективов из разных городов.



«И мы хотели бы, чтобы в нашем фестивале было разнообразие систем, чтобы артисты в эфире и на сцене импровизировали, вовлекая в театр кукол тех, кто о нём даже не знал или считал себя слишком серьёзным для „куколок“. У онлайн-фестиваля границ нет, поэтому мы всегда ждем встреч и с коллегами из-за рубежа: и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке есть богатые кукольные традиции. Мечтаем всех собрать на нашем онлайн-острове. И ещё хотим, чтобы при каждом острове работала театральная лаборатория», — приводят организаторы слова создателей фестиваля Ирины Пекарской и Александра Усердина.



Ранее фестиваль «Кукольный остров» проводился в Костроме, Липецке, Санкт-Петербурге. Темой смотра этого года стал «Ноябрьский пленэр».





Фото предоставлено организатором