Режиссер Павел Лунгин приступил к созданию документального фильма о Петре Мамонове

По словам кинематографиста, работа займет примерно год. Режиссер рассказал, что встречается с теми людьми, с которыми Мамонов начинал играть.Ранее Павел Лунгин рассказал, что планирует снять документальный фильм о Петре Мамонове. Съемки картины планировались в Москве, Суздале.Петр Мамонов — основатель рок-группы «Звуки Му». Помимо музыкального творчества, артист известен своими ролями в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Царь», «Остров» и других.