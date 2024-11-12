Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани

Скончался заслуженный артист РСФСР, артист Алтайского государственного театра для детей и молодежи Георгий Асатиани.



Артист умер в Барнауле на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Алтайского государственного театра.



В театре рассказали, что прощание с артистом состоится 14 ноября в Алтайском похоронном доме.



«На 83-м году жизни ушел <...> артист нашего театра Георгий Асатиани. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист РСФСР отдал Алтайскому государственному театру для детей и молодежи более 40 лет. <...> В его репертуарном листе было более 100 ролей, он запомнился не одному поколению зрителей», — говорится в распространенном сообщении учреждения.



Уже в 12 лет Асатиани принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета им. Н. Чернышевского, с 1968 года был артистом Алтайского краевого театра юного зрителя.



«В его репертуарном листе было более ста ролей, он запомнился не одному поколению зрителей. В 1974 году его отметили премией Ленинского комсомола Алтая, а в 1986 году присвоили звание заслуженного артиста РСФСР», — рассказали в театре.









Фото: пресс-служба Алтайского государственного театра для детей и молодежи