Луганский театр кукол побывал на гастролях в трех регионах

В трех российских регионах прошли гастроли Луганского академического театра кукол, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выступления прошли с 3 по 11 ноября в Иванове, Переславле-Залесском, Коврове, Владимире, Рыбинске и Мышкине.



Гастроли труппы были организованы Росконцертом в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.



Отмечается, что Луганский театр кукол является активным участником гастрольного плана ведомства. В 2023 году коллектив побывал с гастролями в 10 российских городах. Весной гастроли прошли в Ростове-на-Дону, Волгограде, Элисте, Ставрополе, Нальчике и других городах.



В рамках осенних гастролей коллектив представил постановки «Маша и Медведь» по мотивам популярного мультфильма, а также музыкальное шоу «Муха-цокотуха. Насекомо-PARTY» по сказке Чуковского в постановке народного артиста ЛНР В. Середы.





Фото: пресс-служба Министерства культуры России