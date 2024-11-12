Кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова пройдет в Сочи

В Сочи пройдет XIX Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова.



Смотр пройдет с 17 по 22 ноября, в его программу вошли 104 фильма из 40 стран, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Основной площадкой кинофестиваля станет кинотеатр «Сочи». В рамках фестиваля состоится четыре мировые премьеры, более 40 российских кинопремьер. Впервые на фестивале будут представлены картины из Египта, Мадагаскара, Танзании, Сенегала и ЮАР.



Отмечается, что программа смотра сформирована по итогам пяти конкурсов: Международного, Национального, «Документальный проект», «Диалог культур», Конкурса студенческих документальных фильмов. Кроме того, будут показаны картины внеконкурсных программ «Гала-показы» и «Детский сеанс».