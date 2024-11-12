Российская драма «Лгунья» взяла премию кинофестиваля HANIFF

Российская картина «Лгунья» удостоена премии The Asian Film Comissions Network (AFCNet) Award 7-го Ханойского международного кинофестиваля HANIFF.



Смотр проходил с 7 по 11 ноября в Ханое (Вьетнам), передает пресс-служба Роскино.



Российская лента получила премию сети азиатских кинокомиссий. «Лгунья» участвовала в основном конкурсе полнометражных фильмов. Приз вручили режиссеру картины Юлии Трофимовой и продюсеру Катерине Михайловой.



Драма «Лгунья» ранее завоевала приз «Серебряный святой Георгий» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ.



В рамках фестиваля во внеконкурсной программе World Cinema Panorama также прошел показ российской ленты «Мухадракон» режиссера Татьяны Колгановой.









Фото: пресс-служба Роскино