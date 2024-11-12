Более 130 российских производителей представили продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае

Более 130 российских производителей представили продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в китайском Чэнду, передает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



Фестиваль проходит с 11 по 17 ноября. В нем принимают участие российские производители из разных регионов страны. Гости фестиваля могут оценить качество российской продукции, поучаствовать в дегустациях и приобрести товары российских производителей.



Отмечается, что от Московской области в фестивале участвует в том числе Хотьковская фабрика резных художественных изделий, которая предлагает высокохудожественные образцы резьбы по кости мамонта. Предприятие, отметили в ведомстве, в 2013 году начало активно возрождаться и в настоящее время выпускает широкую линейку изделий из кости — от ювелирных украшений до высокохудожественных композиций.





Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области