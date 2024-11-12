Телеведущий Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации

12.11.2024

Телеведущий Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации
Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии.

Артист был госпитализирован в Москве 10 ноября.

«Нормально. Спасибо за беспокойство», — приводит ТАСС слова артиста на вопрос о состоянии здоровья.

Ранее стало известно, что Юрий Николаев был экстренно госпитализирован.

Николаев — телеведущий, актер и продюсер. Юрий Николаев широко известен по телевизионным программам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время, «Честное слово с Юрием Николаевым». Николаев удостоен орденов Дружбы и Почета, отмечен благодарностью президента России и почетной грамотой главы государства.


Фото: кадр видео