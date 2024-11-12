В Москве завершили реставрацию фасадов ЦУМа

В Москве завершилась реставрация фасадов Центрального универсального магазина, передает департамент культурного наследия Москвы.



Специалисты отреставрировали декоративные элементы и воссоздали утраченные, вернули зданию исторический цвет.



Отмечается, что здание ЦУМа является объектом культурного наследия регионального значения. Здание в неоготическом стиле было построено в 1907-1908 годах.



«Центральный универсальный магазин — одна из визитных карточек центра Москвы. Специалисты завершили реставрацию фасадов исторической части памятника архитектуры. Они расчистили поверхности стен от поздних слоев штукатурки, отреставрировали уникальные декоративные элементы, плиточную облицовку и металлическое ограждение, а также вернули зданию первоначальный светло-серый цвет и покрыли каменной штукатуркой. Теперь горожане и гости столицы могут вновь любоваться красотой настоящего шедевра московской неоготики», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.





Фото: Департамент культурного наследия Москвы