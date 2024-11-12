На фестивале «Зимний» представят спецпрограмму к 100-летию «Мосфильма»

Фестиваль авторского кино «Зимний» представит специальную внеконкурсную программу, посвященную 100-летию киностудии «Мосфильм».



Показы пройдут с 30 ноября по 7 декабря в кинотеатре «Иллюзион», передает пресс-служба киносмотра.



«Оставаясь верным ежегодной традиции, кинофестиваль „Зимний“ представляет специальную серию внеконкурсных кинопоказов, посвященную 100-летнему юбилею „Мосфильма“ — главной киностудии России, где были сняты самые знаменитые отечественные фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кинематографа. Зрители увидят две абсолютно разные, но очень яркие и запоминающиеся программы», — сообщили организаторы.



На кинофестивале зрителей ждут показы фильмов московской кинематографической школы, в их числе картины «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Асса» Сергея Соловьева, «Послесловие» Марлена Хуциева и другие.



Фильмы представит российский киновед, продюсер Андрей Апостолов, а также журналист и телеведущий Александр Казакевич.









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