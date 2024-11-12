Археологи в Москве нашли 400-летние изразцы с изображением кошек в коронах

Московские археологи нашли изразцы возрастом примерно 400 лет с изображением кошек в коронах, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



«Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст — около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами», — сообщили в ведомстве.



Сообщается, что первый изразец найден на Тверской улице при раскопках в 2022-2023 годах. В XIV-XVII веках территория входила в состав Белого города, а в XVIII стала частью Камер-Коллежского вала. Другой образец найден при раскопках на территории Чижевского подворья на Никольской улице в 2024 году.



«Стало очевидно, что любовь и почтение к этим домашним питомцам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. Изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.



Специалисты рассказали, что изразцы использовались для облицовки передней стенки печей. Находки в настоящее время отреставрированы и скоро будут переданы в музейный фонд.





Фото: пресс-служба Мосгорнаследия