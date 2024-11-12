В Москве пройдут два концерта Заслуженного коллектива России

В Москве пройдет два концерта старейшего симфонического оркестра страны, Заслуженного коллектива России.



Выступления пройдут 15 и 16 ноября в Большом зале Московской консерватории в рамках XIV Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Концерты пройдут под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева и итальянского дирижера Франческо Оммассини.



Перед концертом 15 ноября состоится открытие выставки «Юрий Темирканов. Петербург — Москва. Непрошедшее время», организаторами которой выступают Петербургская филармония и Московская консерватория.



В программу концерта 15 ноября войдут шедевры эпохи романтизма: симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Чайковского.



На концерте 16 ноября прозвучит Второй фортепианный концерт Прокофьева и знаменитая Пятая симфония Шостаковича.









Фото: Александр Крупнов/пресс-служба Петербургской филармонии