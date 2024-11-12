В единый госреестр объектов культурного наследия включены 133 объекта на территории ЛНР

В единый государственный реестр объектов культурного наследия внесено 133 объекта, расположенных на территории ЛНР.



Работа по включению объектов культурного наследия в реестр ведется Министерством культуры совместно с правительствами новых регионов.



По итогам инвентаризации в ЛНР Минкультуры республики составлен перечень из 4654 объектов, рекомендованных к включению в реестр. Также принято решение о внесении в единый госреестр 133 объектов, в том числе 119 объектов культурного наследия регионального значения.



«На сегодня в России насчитывается более 157 тысяч объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану. При этом каждый регион ежегодно представляет новые объекты для регистрации в реестре. Рады, что с прошлого года наконец-то началась работа в этом направлении и с новыми регионами. Всего в перечень объектов, рекомендованных к включению в реестр, вошло более 10 тысяч ОКН ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.



По другим объектам, расположенным на территории ЛНР и рекомендованным к включению в реестр, работа будет продолжена в 2025 году.









Фото: пресс-служба правительства ЛНР