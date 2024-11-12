Сергей Урсуляк высказался против использования мата в спектаклях и фильмах

По мнению кинематографиста, пользоваться этой частью русского языка нужно очень аккуратно.«Я согласен с нашим президентом, что мат — это часть языка. Причем, больше того, скажу, это неотъемлемая часть языка, это крайне важная часть языка, — отметил собеседник агентства. — Другой разговор, что пользоваться этой частью языка нужно очень аккуратно. Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите, но бытовой мат — это чудовищно, а еще хуже — мат в театре и в кино», — приводит агентство слова кинематографиста.По словам Урсуляка, мать может использоваться лишь тогда, когда есть художественная необходимость в его использовании.«Таких случаев не так много, и поскольку наши классики и кино, и театра, и литературы избегали этого, то я не понимаю, почему, так сказать, Васе Пупкину и Леше Попкину нельзя этого избежать в своих творениях», — сказал Урсуляк.Режиссер добавил, что сейчас мат считается «как бы правдой».«Причем мне нравится, что все кино состоит из сплошного вранья, но вот мат — это единственное, что связывает с правдой», — сказал Урсуляк.По мнению кинематографиста, использование мата выглядит чудовищно. Урсуляк высказался за категорический запрет использования мата, кроме тех случаев, когда это действительно художественно необходимо.