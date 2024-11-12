Россия и Китай снимут фильм по книге фантаста Лю Цысиня

По мнению кинематографиста, пользоваться этой частью русского языка нужно очень аккуратно.
В планах — совместный проект кинокомпании СМС Pictures.
Точку в фестивале поставил праздничный гала-концерт.
Награждение прошло в ТЮЗе имени Брянцева.
Фестиваль кино пройдет с 11 по 15 ноября.
По мнению кинематографиста, пользоваться этой частью русского языка нужно очень аккуратно.
В планах — совместный проект кинокомпании СМС Pictures.
Точку в фестивале поставил праздничный гала-концерт.
Награждение прошло в ТЮЗе имени Брянцева.
Фестиваль кино пройдет с 11 по 15 ноября.
Премьера ожидается в мае 2025 года.
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12.11.2024