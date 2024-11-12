Россия и Китай снимут фильм по книге фантаста Лю Цысиня

Россия и Китай планируют съемки совместной картины по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысинь «Шаровая молния», передает ТАСС со ссылкой на китайского кинопродюсера Джин Ху.



Отмечается, что в планах кинопроизводителей двух стран — совместный проект кинокомпании СМС Pictures.



По словам Джин Ху, разработка проекта стартует в ближайшее время. К съемкам будут привлечены актеры и кинорежиссеры из России.



Лю Цысинь считается главным китайским фантастом. В России в конце февраля вышел сборник «О муравьях и динозаврах», а в марте вышла экранизация его книги «Задачи трех тел».









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