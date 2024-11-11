В Москве завершился II Всероссийский фестиваль «Душа баяна»

10 ноября в Культурном центре Российского государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева в Москве прошел финал II Всероссийского фестиваля «Душа баяна». Пресс-служба мероприятия сообщила, что главный приз фестиваля завоевал коллектив из Санкт-Петербурга.





История ансамбля началась в блокадном Ленинграде в 1943 году. Представители петербургского коллектива отметили, что традиции, заложенные заслуженным артистом РСФСР Павлом Ивановичем Смирновым, продолжают его дети.





На одной сцене с победителями выступили лауреаты I, II и III степени, которые продемонстрировали свое музыкальное мастерство. Они исполнили номера совместно с известными артистами, среди которых оказались Сергей Войтенко, Денис Майданов, Владимир Девятов, а также коллективы «Баян-Микс», «Soprano Турецкого» и ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.









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