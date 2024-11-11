В Петербурге определили лауреатов театральной премии «Золотой софит»

Сегодня в Театре юных зрителей имени Брянцева состоялась юбилейная XXX церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Вице-губернатор Борис Пиотровский обратился к гостям с приветственным словом от главы города, отметив, что 30 лет для Санкт-Петербурга — это молодой возраст, который сочетает в себе как достижения, так и новые горизонты. Он также вспомнил о начале премии в 1995 году и упомянул Кирилла Юрьевича Лаврова, сыгравшего важную роль в её организации.





Экспертный совет в этом году оценил около 150 спектаклей и номинировал 95 работ из различных театров, включая драматические, музыкальные, кукольные и негосударственные. Оценка проводилась по нескольким критериям, включая художественный замысел, актерскую игру, сценографию и костюмы. Лучшими в 28 номинациях стали те, кто был выбран тайным голосованием. Специальные премии получили выдающиеся артисты, такие как Светлана Крючкова, Нина Усатова, Юрий Лазарев и Николай Боровков, которые уже оставили значительный след в истории петербургского искусства.





Николай Боровков, режиссёр и заслуженный деятель искусств России, поделился своими впечатлениями, отметив, что ему приятно осознавать, что его труд оценён и что он имеет возможность встретиться с коллегами, которых видит всё реже.





Губернатор Александр Беглов обозначил поддержку культуры и театров как один из приоритетов программы развития города. В прошлом театральном сезоне петербургские театры представили 92 премьеры — это рекорд за последние три года. Постановки привлекли почти три миллиона зрителей, заполнившие залы.









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