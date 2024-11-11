В Москве стартовал 44-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

В Москве начался финальный этап Международного студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет с 11 по 15 ноября. Конкурс юных кинематографистов соберет фильмы со всех континентов, предоставляя возможность строгому жюри оценить работы молодых талантов.





В этом году фестиваль получил 300 заявок из 52 стран, из которых отобрали 88 фильмов для конкурсной программы. Жюри под председательством известного режиссера Эмира Кустурицы включает международных экспертов из Ирана, Турции и других стран.





Генеральный продюсер фестиваля Федор Попов подчеркнул важность мероприятия, отметив, что фестиваль не только празднует молодость и обмен опытом, но и стремится создать долговременные связи между талантливыми людьми. Он добавил, что поддержка начинающих профессионалов, которые впервые представляют свои работы на фестивале, является одной из главных целей события.





Темой текущего года стало выражение «Кино будущего», которое может стать постоянным девизом фестиваля. Основной площадкой по традиции станет здание ВГИКа, а конкурсные фильмы российского производства также будут доступны для просмотра в 300 городах по всей стране.









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