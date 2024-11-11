Вышли первые кадры фильма «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом

Студия Paramount опубликовала на YouTube тизер-трейлер к восьмой части культового шпионского боевика «Миссия: невыполнима», в которой снова сыграет Том Круз. Премьера фильма запланирована на 23 мая 2025 года.





Сюжет продолжит развиваться сразу после событий «Смертельной расплаты». Итан Хант, которого вновь сыграет Круз, будет искать искусственный интеллект под названием Entity, представляющий собой потенциальную угрозу в руках злоумышленников. В ходе своих поисков Хант наткнется на затонувшую субмарину, однако ему не удастся легко расправиться с выжившим агентом Габриэлем, который не собирается его отпускать.





В проекте также участвуют известные актеры, такие как Винг Рэймз, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби и Эсай Моралес. По предварительным данным, бюджет фильма достиг 400 миллионов долларов.









Фото: YouTube